富士市出身の巨漢中学生が今春、角界入りする。吉原三中の本多紘己（３年）が、このほど大相撲の錣山部屋に入門。相撲や格闘技の経験はないが、１８９・７センチ、１３５キロはすでに幕内力士にもひけを取らない体格だ。中学卒業後の春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）で初土俵を踏む予定。将来の夢は「一番上」と果敢に横綱を目指す。すでにその目線は現役時代に１８６センチだった師匠・錣山親方（４４、元小結