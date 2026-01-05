「なかなかうまくならない」「練習やラウンドもモチベーションが上がらない」。そんなゴルファーたちにステキな笑顔でゴルフが楽しくなる上達法を教えてくれるのが”ときめきワンポイントレッスン”。今月は、井上欣子さんの登場です。 ショートパットのミスが激減！プロにも人気のセパレートグリップで 片手でグリップの1番上（クラブの重心からもっとも遠い位置）を握ってストローク