熊本県の木村敬知事は西日本新聞の年頭インタビューに応じ、熊本地震から10年となる今年、「地震の記憶を風化させない取り組みが重要」と語り、復興に向けて連携する人気漫画「ONEPIECE（ワンピース）」とのプロジェクトに力を入れる考えを示した。「共に進んできた復興の歩みを県民と共有し、情報発信に努めたい」とアピールした。（藤崎真二、古川剛光）木村知事は地震発生時、国からの出向で県総務部長を務めていた。「当