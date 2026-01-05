佐賀県小城市の小城高美術部OBらでつくる美術グループ「黄美会」の作品展が4日、同市小城町のゆめぷらっと小城で始まった。同会の会員やその家族らが描いた油彩画など約60点が展示されている。12日まで、入場無料。同会は1972年から14年間にわたり同部顧問を務めた金子剛さん（86）を慕う卒業生が76年に結成。以来、毎年正月に作品を持ち寄って展覧会を開き、批評し合っている。50回目の節目を迎えた今年は、金子さんの具象