サッカーの全国高校選手権第5日は4日、さいたま市の浦和駒場スタジアムなどで準々決勝の4試合が行われ、昨夏の全国高校総体で準優勝だった大津（熊本）は、1−2で流通経大柏に逆転負けを喫した。雪辱こそならなかったがピッチで全力を尽くした。大津は流通経大柏に逆転負け。前回大会の3回戦に続いて選手権で苦杯を喫したものの、福島京主将（3年）は「1年間通してこだわって、やってきたものは全国でも出せた」と上を向いた。