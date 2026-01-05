全国高校ラグビー大会は5日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準決勝が行われる。2大会ぶりに4強入りした東福岡は京都成章と対戦する。4日は大阪府吹田市で、準決勝に備えて調整を行った。花園通算100勝が懸かる大一番は京都成章との雪辱戦となる。昨年3月の全国高校選抜大会では、準決勝で京都成章に5−22で逆転負け。「京都成章さんにチャレンジして勝ちたい」と須藤主将（3年）は挑戦者であることを強調する。平尾副主将（