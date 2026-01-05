ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は今年3月5日に開幕する。日本代表は東京で1次ラウンドのプールCを戦い、相手はオーストラリア、韓国、チェコ、台湾（チャイニーズタイペイ）の4チーム。2023年の前回大会で優勝し、今大会で連覇を目指す日本代表にとって1位通過が“最低条件”であることは言うまでもない。（全2回の第1回）＊＊＊【写真】侍ジャパンを率いる「井端監督」の妻は、テレ朝の看板番組でサブキャスター