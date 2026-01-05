Ｊ２のジュビロ磐田は４日、元日本代表ＧＫ川島永嗣（４２）と２０２６年シーズンの契約を更新したと発表した。川島は２４年から磐田に加入し、Ｊ１リーグで３２試合に出場。昨季はＪ２に降格したが、２１試合に出場し、主将も務めた。１年でのＪ１復帰はかなわなかったが、チーム残留が決まった。 クラブはＤＦ川崎一輝（２８）、ＧＫ阿部航斗（２８）、ＭＦ石塚蓮歩（１８）とも契約更新。すでに退団が決まっているＭＦ中村