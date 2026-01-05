千歳市出身の巨人育成ドラフト２位・林燦（はやし・きら）投手（２２）がスポーツ報知の新春インタビューに応じ、地元北海道での凱旋（がいせん）登板を誓った。高校から北海道を飛び出し、広陵、立正大を経て指名をつかんだ最速１５１キロ右腕。まずは早期の支配下指名を目指し、ユニホームに袖を通す。（取材・構成＝島山知房）―ドラフト会議から約２か月半。いよいよ新人合同自主トレが始まる。「少しずつ（プロ入りす