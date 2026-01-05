歌手や作曲家に弟子入りし、デビューまで10年はかかる――昭和の時代、演歌歌手が成功するには、それくらいの時間が必要だと言われた。苦労や努力が歌唱ににじみ出るということだろうか。演歌歌手・徳永ゆうき（30）の場合、18歳でデビューとはいえ、本業以外でも大変な努力や苦悩を重ねて、今がある。優しい笑顔の裏に秘められた想いを聞いた（全2回の第2回）【写真をみる】2026年末、目指すは紅白歌合戦…今年も歌を中心に全力