東京都江東区の豊洲市場で５日早朝、新年恒例のマグロの「初競り」が行われた。最高値の「一番マグロ」は、青森県大間産の本マグロ５億１０３０万円（２４３キロ、１キロあたり２１０万円）。すしチェーン「すしざんまい」を展開する「喜代村」が６年ぶりに競り落とした。２０１９年に喜代村が落札した一番マグロの３億３３６０万円を１億８０００万円近く上回り、史上最高値を更新した。落札された一番マグロは、中央区築地