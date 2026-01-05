3日、ベネズエラ首都カラカスの軍基地で破壊された車両（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラのパドリノ国防相は4日、米国の攻撃で多数の兵士と民間人が殺害されたと非難する声明を発表した。人数は明らかにしていないが、米メディアによると、少なくとも40人が死亡したとされる。声明はマドゥロ大統領夫妻の拘束について米国による「拉致」と批判。軍は「防衛、平和の維持に向け、あらゆる能力を活用する」と強調し