◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝で過去最高の総合2位に入った國學院大學。そんな中、前田康弘監督も熱くなるシーンが見られました。6区から総合4位でタスキをつないだ國學院大學は高山豪起選手が区間新記録ペースで7区を走り、運営管理車から前田監督も「4年間で一番いい走りをしている。しっかり頑張っていこう」と声援をおくります。すると高山選手は小田原中継所で1分49秒あった2位との