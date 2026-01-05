◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝は青山学院大学が3連覇を達成。復路終了後の3日には日本テレビで「完全密着！箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」が放送され、早稲田大学OBの渡辺康幸さんが、監督時代に相対した東洋大学OBの『2代目・山の神』、柏原竜二さんに恨み節を唱えました。渡辺さんは在学時代に4度箱根駅伝に出場し、3度の区間賞を獲得。その後、2004年から15年ま