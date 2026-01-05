サッカーJ1のセレッソ大阪は4日、元日本代表のGK・中村航輔選手の新加入を発表しました。中村選手は柏レイソルの下部組織からトップチームに昇格。2017年に日本代表に初選出されると、2018年のワールドカップロシア大会のメンバーにも選ばれました。2021年から海外に挑戦しポルトガルリーグで2025年までプレーし、今回6年ぶりにJリーグ復帰となりました。中村選手はクラブを通じ「このたび、偉大な歴史と伝統を持つセレッソ大阪に