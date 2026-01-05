２６年の中央競馬開催初日となった４日、中山、京都競馬場で恒例の鏡開きが行われた。中山では７月に還暦を迎える年男の柴田善が「元気良く、いいレースが見せられるよう、そして一日でも長くジョッキーを続けられたらと思っています。頑張ります」とあいさつ。京都ではデビュー４０周年を迎える日本騎手クラブ会長の武豊が「年も明けて気持ちも新たに、ひとつでも多く勝っていい年にしたいです。ダービーも凱旋門賞も有馬記念