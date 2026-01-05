「新馬戦」(４日、中山)近親に１７年ジャパンＣ覇者シュヴァルグランや、国内外でＧ１・２勝のヴィブロスがいる７番人気のトップオブザライン（牡３歳、父ドレフォン、母ラスティングソング、栗東・友道）が、好スタートから４番手のインを確保すると、直線でしぶとく伸びて初陣を飾った。三浦は「幼さがあって体も緩いので、ここで勝ったのはビックリ。良くなる要素をすごく残しています」と目を丸くする。友道師も「初戦向