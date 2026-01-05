2026年1月1日、中国メディアの極目新聞は、水銀を含む体温計や血圧計の製造禁止が施行されたのを受けて、各地の薬局やドラッグストアなどを取材し、正常に流通していることを確認した上で、「生産禁止は販売禁止とイコールではない」と伝えた。中国政府が17年の水俣条約を批准したことや、水銀が強い毒性と自然分解されない特性を持つことから、国家薬品監督管理局は1月1日より、水銀を含む体温計や血圧計の製造を全面的に禁止する