「新馬戦」(４日、京都)主導権を握った４番人気のペイシャプル（牡３歳、父カリフォルニアクローム、母ペイシャフローレス、栗東・高橋康）が直線に入るとグンと加速。２着に５馬身差をつけて鮮やかに逃げ切った。永島まなみは「スタートは速かったのですが、まだ幼くて、その後はずっと促しながらでした。それにふわふわしていたので、伸びしろはあると思います」と振り返った。高橋康師は「体力はあるのですが道中はふわふ