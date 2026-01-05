「中山金杯・Ｇ３」（４日、中山）同じ勝負服がゴールでピタリと重なる。１番人気のアンゴラブラックと７番人気のカラマティアノス。長い長い写真判定の末、わずかに軍配が上がったのはカラマティアノスだった。２着との差は約２センチ。津村は「いや〜、ゴールした時は全然分からなかった。坂を上がってから少し手応えは鈍りましたが“何とか持ってくれ”という気持ち。大きな鼻差ですね」と安どの色をにじませた。近走とは