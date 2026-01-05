「新馬戦」(４日、京都)１３番人気の伏兵タイキルッジェーロ（牡３歳、父リオンディーズ、母タイキキララ、栗東・高野）が大波乱を演出した。好発を決めてじっくりと２番手で運び、直線半ばで逃げ馬をパスすると、最後は１番人気馬の猛追を頭差で振り切った。単勝１７０・６倍、まさかの“お年玉配当”にスタンドは沸いた。斎藤は「ゲートは厩舎の方が念入りに練習してくれて、スタートは良かったです。１度使ってからだと思