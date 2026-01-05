２５年度の関西競馬記者クラブ賞に選ばれたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）の表彰式が４日、京都競馬場で行われた。矢作師は「このような伝統ある、栄誉ある賞を頂いて大変光栄です。世界一の馬に恥じない調教師になれるように自分も頑張りたい」と気持ちを新たにした。昨年はサウジＣで勝利し、秋はダートの世界最高峰であるＢＣクラシックを日本調教馬として初制覇。「一つの日本競馬の悲願が達成されたなと思って