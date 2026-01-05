「新馬戦」(４日、中山)２番手につけた４番人気のエアサロメ（牝３歳、父ドレフォン、母エアハンコック、美浦・大竹）が直線で力強く抜け出し、７馬身差の圧勝劇を演じた。ＪＲＡ通算２勝目を挙げた大井の矢野貴は「返し馬からいい感じでしたし、走りそうな雰囲気だった。体幹がしっかりしていて、いいものを持っていますよ」と能力を高く評価。大竹師は「さすが（東京）大賞典ジョッキーですね。持っているものは良さそうで