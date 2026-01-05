「ジュニアＣ」(４日、中山)４頭が鼻面を合わせてゴールに飛び込む大激戦。制したのは１番人気のリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑）だ。道中は３番手を追走し、直線しぶとく脚を伸ばして２勝目を挙げた。津村は「レース前まで落ち着かせることに重点を置いた。あまり流れなかったのもあって、未勝利の時よりかんでいた分、伸び切れなかったけど、中１週で相手も強いなか勝ち切れたのは良かった」とホッとした様子。