日本ハムが今年3月のWBC出場選手に全面協力する。既に先行発表された伊藤に加え、北山、五十幡らが候補に挙がる。開幕前の大事な時期だが球団幹部は「頑張ってほしいからね」と要請があれば快く容認する姿勢を示した。助っ人ではキューバ代表のマルティネス、台湾代表の孫易磊（スン・イーレイ）、古林睿煬（グーリン・ルェヤン）も候補に挙がる。旧英国領だったナイジェリア出身の父を持つ水谷も英国代表として選出される可