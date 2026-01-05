「京都金杯・Ｇ３」（４日、京都）２０２６年マイルロードの扉をこじ開けたのは４番人気のブエナオンダだった。道中は好位５番手。ロスなく立ち回って直線に向くと、先に抜け出そうとしたファーヴェントをねじ伏せるように頭差で差し切り、初タイトルをゲットした。「とてもいい具合で迎えられていましたし、しっかり勝負に行けるポジションを取りたいと考えて、あの位置からの競馬になりました。全体的に厳しい馬場状態でし