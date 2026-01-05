きょう（5日）早朝から、新春恒例の初競りが東京の豊洲市場で行われ、青森県大間産のマグロが5億1030万円の最高値で競り落とされました。過去最高額を大きく更新です。東京の豊洲市場では、午前5時すぎ、鐘の音とともにマグロの初競りが始まり、次々と大きなマグロが競り落とされました。最高値となった「一番マグロ」は、青森県の大間で水揚げされた243キロのクロマグロで、寿司チェーン「すしざんまい」を展開する「喜代村」が5