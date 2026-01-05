職場での理不尽な扱いに声を上げた結果、陰湿な嫌がらせを受けることに――50代男性（サービス・販売・外食）から、そんな辛い実体験が寄せられた。男性の職場では以前、始業時間の20分前からラジオ体操、朝礼、清掃が行われていた。「無賃労働をさせられてた」というように、これらは業務の一環とみなされるべきだが、給与は発生していなかったようだ。「自分が無価値な人間だと思えて苦痛だった」男性は、意を決して労働基準監督