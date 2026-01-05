介護現場は人手不足が深刻だが、その背景には不当な労働条件がある。50代女性（介護職員／年収250万円）から、過酷な現場について投稿が寄せられた。「夜勤は1人体制、2時間休憩と説明を受けていたが全くの嘘。15分横になれればまだいい方。気づけば既に3時、4時」事前の説明とは明らかに異なる勤務実態に憤る女性。その上、本来の介護業務以外の負担も重くのしかかっているようだ。（文：天音琴葉）「残業なし」と言い張る職場の