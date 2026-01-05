福岡のアイドルグループ・HKT48は、去年12月にスタッフらが刃物で刺されて以降、見合わせている専用劇場での公演を1月18日から再開すると発表しました。事件は去年12月14日、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム」と隣の商業施設で、HKT48の運営会社の男性スタッフと、27歳の女性が次々に刃物で刺されたものです。HKT48は、事件後、商業施設にある専用劇場での公演を見合わせていますが、1月18日から公演を再開するこ