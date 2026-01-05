沢口靖子主演「科捜研の女」シリーズのフィナーレを飾る『科捜研の女 FINAL』（テレビ朝日系）が、1月23日に放送。同作にはこれまでテレビシリーズを彩ってきた歴代レギュラーキャストたち、小野武彦、戸田菜穂、渡辺いっけい、奥田恵梨華らが集結。この度、キャスト15名が厳選した思い出のベストエピソードを、本日1月5日より毎日1話ずつ放送することが発表された。【写真】『科捜研の女』シリーズ誕生から26年でついに完結！