◆第１０４回全国高校サッカー選手権準々決勝神村学園（鹿児島）４―１日大藤沢（神奈川）（４日・Ｕ等々力）準々決勝４試合が行われ、国立切符をつかんだ４強が出そろった。夏の総体王者の神村学園（鹿児島）はＦＷ倉中悠駕（ゆうが、３年）が４得点と大活躍し、日大藤沢（神奈川）を４―１で退けた。倉中は６得点で得点ランク単独首位に浮上。１大会最多記録を持つ大迫勇也の１０得点（０８年度、鹿児島城西）の背中も見え