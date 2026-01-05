第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大は、歴史的勝利から一夜明けた４日、東京・町田市の選手寮でチームミーティングを行った。今大会を総括し、来年の第１０３回大会で１０度目の優勝を目指すことを意思統一した。前夜は年に１回だけの酒宴を開き、この日の昼は日本テレビで番組収録。リラックスした時間を過ごしたが、夕方のミーティ