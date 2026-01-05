ＤｅＮＡの三森大貴内野手（２６）が４日、目標の４０盗塁に向けて右投手からの盗塁数増加に意欲を示した。ハマのスピードスターが２６年も果敢にベースに突っ込んでいく。昨季は９１試合で打率２割１分３厘、１０打点。主に代走での出場が多く、盗塁企画数は３０で成功が２２。成功率は７割３分３厘で、「ただ走ってアウトになったというよりは、いろんな駆け引きの中でアウトになったイメージが強い。そこは改善できる部分が