◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）２６年の中央競馬が４日、開幕し、東西で伝統のハンデＧ３が行われた。第７５回中山金杯（中山）は、５日が４０歳の誕生日となる津村明秀騎手＝美浦・フリー＝が、７番人気のカラマティアノスを鼻差で重賞初Ｖに導いた。◆津村明秀騎手２４年のリカンカブール以来通算２勝目。重賞は２５年福島記念（ニシノティアモ）以来、５年連続となる通算２３