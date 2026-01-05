◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）２６年の中央競馬が４日、開幕し、東西で伝統のハンデＧ３が行われた。第７５回中山金杯（中山）は５日に４０歳の誕生日を迎える津村明秀騎手＝美浦・フリー＝が、７番人気のカラマティアノスを鼻差で重賞初Ｖに導いた。同じサンデーレーシングの勝負服がぴたりと並んだところがゴールだった。先に抜け出したカラマティアノスに迫る１番人気のアンゴ