◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）２６年の中央競馬が４日、開幕し、東西で伝統のハンデＧ３が行われた。第６４回京都金杯（京都）は、うま年の年男、須貝尚介調教師（５９）＝栗東＝が管理する４番人気のブエナオンダ（川田）が接戦を制し、重賞初制覇を果たした。測ったように差し切った。川田がブエナオンダに軽くＧＯサインを送ったのは外回りの長い直線入り口。両腕で手綱を押し