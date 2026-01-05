【エルサレム共同】イスラエル軍は4日、パレスチナ自治区ガザ南部でパレスチナ人を銃撃し、ロイター通信によると15歳の少年を含む少なくとも3人が死亡した。イスラエル軍は昨年10月の停戦発効後も空爆や銃撃を続行。イスラム組織ハマスは「停戦合意違反だ」と非難する声明を出した。ガザ保健当局によると、停戦発効後の死者は420人。2023年10月の戦闘開始後の死者は7万1300人を超えた。一方、米ニュースサイト、アクシオスは