ゼレンスキー大統領＝2025年9月（ゲッティ＝共同）【キーウ、サンクトペテルブルク共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は4日、2025年末から26年初めにかけての1週間で、ロシア軍による誘導爆弾や無人機、ミサイル攻撃を計2千発以上受けたと通信アプリで明らかにした。「パートナー国からの支援で防空態勢が強化されている」とし、支援継続の重要性を強調した。ゼレンスキー氏によると、1070発以上の誘導