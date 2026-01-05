ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。アニマル柄水着ショットを投稿した。ヒョウ柄のバンドゥビキニ水着姿で付け耳もつけ、黒のハイヒール…。腰をくねられたり、寝転んだりしてさまざまはポーズを見せ、ボディーの曲線美を披露した。ファンやフォロワーからも「美スタイル」「美しいボディライン」「水着がはち切れそう」「最高にセクシー」「サービス精神旺盛」「glamorous b