2026年は、SMAPが解散して10年という節目となる。昨年11月30日、都内で開催された『“応援のチカラ” プロジェクト』のキックオフイベントに登壇した稲垣吾郎は、「解散して10年というのはこんなに経ったのかなと思ったんですけれども、これからもふたりには力を貸してもらって、僕も少しでもふたりの力になれるように、この3人の絆を信じながら、これからも新しい地図を広げていきたい」（※1）と語っていた。 （関連：【画像