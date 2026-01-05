言動にも問題があったレンドンに対する風当たりは厳しい(C)Getty Images昨年末、エンゼルスがアンソニー・レンドンと来季契約内容の見直しについて合意に至ったと報じられた。これにより、レンドンは契約最終年となる2026年はプレーせず、年俸を数年に分け受け取る形となり、事実上の退団が成立。メジャーリーガーとしてのキャリアにも終止符が打たれることになりそうだ。【動画】衝撃を生んだ名場面エ軍時代の右打者レンドン