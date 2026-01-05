2025年は角田にとって厳しい1年だった(C)Getty Images角田裕毅にとって、F1キャリア5年目となった2025年は、試練のシーズンだった。開幕から2戦をレーシングブルズで走った後、3戦目の母国日本GPからレッドブルに緊急昇格。しかし、ほとんどのレースでカーナンバー22は予選、決勝とも、満足にパフォーマンスを発揮できない戦いを強いられた。【動画】角田裕毅は危険だった!? ノリスが「恐い」と振り返った攻防をチェックエミリ