トルコ政府は2025年12月31日、普通旅券を所持する中華人民共和国公民に対し、2026年1月2日から査証（ビザ）免除での入国を認めることを発表した。普通旅券を所持する中国公民は、観光及びトランジット目的で、任意の180日間における累計滞在日数が90日以内であれば、入国時にビザ免除措置が受けられる。（提供/人民網日本語版・編集/AK）