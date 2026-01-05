西武の西口文也監督（53）が、ベテランの栗山、中村剛について今春は2軍の高知・春野キャンプスタートとなることを明言した。その後の1軍合流時期も現状は決めてはいないと説明。指揮官は「（1軍の）力になれると思ったら上げますし、本人たちもそこを目指してやってくれると思う。中途半端で上げるよりも、しっかりと調整してもらう」と話した。昨季11試合の出場に終わった栗山は打率0割8分7厘。中村剛は44試合出場で3本塁打