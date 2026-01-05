「全国高校サッカー選手権・準々決勝、鹿島学園３−１興国」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）４試合が行われ、高校総体覇者の神村学園（鹿児島）は、ＦＷ倉中悠駕（３年）の４得点の大活躍で日大藤沢（神奈川）を４−１で破り、過去最高に並ぶ４強に進んだ。鹿島学園（茨城）、流通経大柏（千葉）、尚志（福島）も１０日に行われる準決勝に進んだ。１回戦から４試合で計１５得点と、持ち味の攻撃力を遺憾なく発揮し