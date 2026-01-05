西武からポスティングシステムを利用し、アストロズと３年総額６３００万ドル（約９９億円）で契約合意した今井達也投手が、入団会見を翌日に控えた４日（日本時間５日）、ＮＦＬヒューストン・テキサンズの試合を観戦した。米大リーグ公式サイトなども伝え、ＭＬＢアナリストのベン・バーランダー氏は、自身のＸ（旧ツイッター）に「アストロズの新戦力投手、タツヤ・イマイが、アストロズのジム・クレーン・オーナーとスコット