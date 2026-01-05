今日5日は北海道から北陸で雪が降り、ふぶく所や雷を伴う所も。二十四節気の「小寒」ですが、北日本を中心に暦通りの厳しい寒さに。関東など寒さが和らぐ所も、朝晩は冷え込みます。北日本を中心に雪今日5日は二十四節気の小寒(しょうかん)。寒さが厳しくなっていく頃で、寒の入りです。北日本を中心に厳しい寒さが続き、冬らしい天気分布になるでしょう。今日5日も冬型の気圧配置が続き、北海道と東北の日本海側は断続的に雪が降