「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）昨年のプロレス大賞で女子史上初のＭＶＰを受賞したＳＴＲＯＮＧ女子王者の上谷沙弥は、ＩＷＧＰ女子王者の朱里に敗れて陥落した。序盤は朱里の蹴り技に苦しむも「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．」の介入などで反撃も、必殺の旋回式スタークラッシャーを腕ひしぎで返され失速した。最後は蹴り連発からの朱世界で力尽きた。上谷は「東京ドーム、夢の舞台で負けた〜！」と絶叫。それでも「もとも