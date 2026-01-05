「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）新日本プロレスの１・４東京ドーム大会が行われ、引退試合に臨んだエースで社長の棚橋弘至（４９）は、元ライバルで米ＡＥＷ所属のオカダ・カズチカ（３８）に敗れた。試合後の引退セレモニーではかつてのライバルたちがリングに登場して、花束を贈呈。４万６９１３人超満員札止めのファンの大歓声を浴び、“１００年に一人の逸材”が２６年間にわたるプロレスラー人生に終止符を打っ